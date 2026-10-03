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पंचविकारों से युक्त

Surya Kant

Surya Kant

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                            जीवन का संतुलन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रारब्ध ऑ कर्म भाव
                                                                 
                            

                                                                 
                            
के परिणाम से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन के संतुलन को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बनाने तू आया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
निराकार ब्रह्म स्वरूप
                                                                 
                            

                                                                 
                            
से साकार रूप में तू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माया के विभिन्न रूप
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रंग रस गंध के माधुर्य में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आने से पहले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ के गर्भ में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वियोगी सा तू मुस्कुराया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ ने आते ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझे अमृत पान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कराया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन जिजिवषा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
का अहसास पाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू मासूम सा प्रेममय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो मुसकाया ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख- दुख,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धूप-छाँह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सरीखी स्थितियों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
में ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन का संतुलन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बनाने तू आया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन पर्यंत बाधा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विघ्नों को कर वहन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सहन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन के संतुलन की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिजिविषा लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब धरा पर तू आया
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंचविकारों से युक्त
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंच तत्त्व पुतले में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू आ समाया ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस पुतुल में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुद्धि के सारथी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दशद्वार के मनोरम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुर में आत्मा संग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू हर्षाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुदर्शन सात चक्रों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
औ पंच कोष युक्त,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू जीवन में संतुलन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बनाने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे पुनः मृत्युंजय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बन धरा पर आया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपका मित्र
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सूर्यकांत शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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