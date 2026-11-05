आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Jab se khushiyon ne dastak di
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

जब खुशियों ने दस्तक दी

Surya Kant

Surya Kant

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            जब खुशियों ने दस्तक दी,,,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके दर पे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इबादत की नौबत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या बजी?!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल बस खुशहाल हो गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ग़मों के अहसान उतार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल ख़ुशी का मेज़बान हो गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब खुशियों ने दस्तक दी,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल का कोना कोना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके इल्हाम में निहाल हो गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब खुशियों ने दस्तक दी,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर तरफ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू ही तू!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं भी तू!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू भी तू!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
का मंज़र
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सर - ए - आम हो गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारी की सारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कायनात,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नूर ओ नूर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो गई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब से तेरा नाम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा नाम हो गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न निकाह न काज़ी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस तेरे सामने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या बैठा?!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल का साज़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुकार उठा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर तरफ कबूल है!,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कबूल है! कबूल है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और ख़ुशियों के दस्तक देने का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिलसिला बस आम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले मुहब्बत थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हुस्न से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शोहरत से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुलंदी से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर अब सब कुछ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे नाम हो गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारी की सारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शोखियां,हसरतें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाने कहाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जज़्ब ओ फ़ना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो गईं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब से तेरा नाम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा हो गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तो उठते-बैठते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जागते - सोते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस ज़ुबाँ पे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरा हाँ!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ तेरा!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साँसों सा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस मैं तेरे नाम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब से ख़ुशियों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ने दस्तक दी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस दिल तेरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाम हो गया,,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल तेरे नाम हो गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सूर्यकांत शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree