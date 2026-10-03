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अब सत्य से मिलवा चुकी है।

Surya Kant

Surya Kant

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            अतीत से बाहर निकलो,,,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब लोग जा चुके हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुंदर सी यादों में बसे लोग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस याद बन चुके हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें संस्कारों संवेदनाओं से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सींचने वाले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सभी गुरुजन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जा चुके हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें यादों में संजोने वाले ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सभी प्रतिमान अब सो चुके हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी बचपन की नादानियां
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऑ शैतानियों को बंया करने वाले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सभी लोग दुनिया को अलविदा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कह चुके हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें पढ़ने को बिठाने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और तुम पर निगाह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रखने रखने वाले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब फोटो के फ्रेम में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समा चुके हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी गलतियों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छुपा कर सही रास्ते पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलाने वाले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सभी जन सदुर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिव्य यात्रा पर जा चुके हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रम संवेद कणों को, संजो कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें प्रगति पथ पर बढ़ाने वाले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुणीजन अब चिरनिद्रा में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सो चुके हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे इंतज़ार में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देर रात तक दरवाज़े को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निहारने वाली आंखें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब थक कर सो चुकी हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो पहली नौकरी पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दही चीनी को खिलाने की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जादुई रस्म निभाने वाले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब पराए घर जा चुके हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर अभी सभी कुछ गया नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें रूमानियत से सराबोर कर ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया से लड़ कर जीतना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीखने वाले लोग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी तुम्हारे साथ चल रहे हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अतीत से बाहर आओ देखो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी भी तुम्हें एकटक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निहारने वाली दो आंखें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे साथ दूर तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आ चुकी हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारा साथ निभाते निभाते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन भावन,अब तुम्हारा साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आगे तक निभाने आ चुकी हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गृहस्थ से वानप्रस्थ में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी जीवन संगिनी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहाँ तक आ चुकी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इक्के -दुक्के सहज सपन्न
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मित्र जन ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तुम्हारे साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तक आ चुके हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अतीत से बाहर निकलो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
,'सूर्य ' ज़िन्दगी तुम्हें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब सत्य से मिलवा चुकी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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