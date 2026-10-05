सुकून की तलाश

किसी ने,

सच ही कहा है कि - -

सर्वसुख सम्पन्न,

होने के वाबजूद - -

इंसान को,

शांति का - -

का तलाश रहता है l



सच में ,

सब कुछ है - -

इस जीवन में ,

फिर भी - -

शांति नहीं है ,

होठों पर - -

कृतिम हँसी,

रहता है - -

फिर भी,

मन में शांति नहीं l



इसी क्रम में,

थक सा - -

गया हूँ ,

भीड़ में - -

चलते - चलते ,

लोगों के बीच में - -

हमेशा ही रहा हूँ ,

फिर भी - -

भीतर या,

अंदर से - -

शांति नहीं मिला l



सपने तो जरूर ही - -

पूरे हुए ,

साथ ही - -

नाम शोहरत भी,

मिला या - -

मिल गया ,

फिर भी - -

दिल के,

कोने में - -

अब भी ,

शांति नहीं है l



दिन भर,

भाग - दौर करता हूँ - -

रुकना तो ,

आता नहीं है - -

थोड़ी सी,

चुप्पी में भी - -

अब शांति नहीं है l



अंत में ,

ये सब कहते हैं - -

सब पा लिया,

सच में - -

क्या कमी रही?

लेकिन,

फिर भी - -

अंदर से ,

शांति नहीं l

-सुरेश कुमार झा 'अल्हर'

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एक घंटा पहले