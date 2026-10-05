शब्द महात्म

सचमुच,

शब्द का भी - -

अपना महत्व या,

महात्म होता है - -

जो उच्च आदर्श से,

भरपूर होता है - -

और उनके ,

मूल्यों की ओर - -

प्रेरित करता है l



इसी क्रम में,

ये हमें - -

सकारात्मक सोच,

और उच्च आदर्श - -

जीवन अर्थ,

या उदेशयों से - -

रुबुरु ,

या यों कहे तो - -

जोड़ने का,

प्रयास करता है l



इस प्रकार ,

शब्द महात्म कुछ - -

उदाहरण रूप में,

पेश करता हूँ - -

एक शब्द है ,

मोहब्बत - -

इसे कर के,

देखो प्यारे - -

तङप ना जाओ ,

फिर मुझे कहना l



एक शब्द है ,

मुकद्दर - -

इससे लड़कर - -

देखो प्यारे,

हार न जाओ - -

फिर कहना l



एक शब्द है - -

वफ़ा है ,

ज़माने में - -

नहीं मिलती कहीं l



एक शब्द है ,

आँसू - -

दिल में ,

छुपा के रखो -,-

लिकिन ,

तुम्हारी आँखो से - -

ना निकल जाय,

तो फिर कहना l





एक शब्द है ,

जुदाई - -

इसे सह कर ,

देखो प्यारे - -

कहीं टूट कर ,

बिखर ना जाये - -

तो फिर कहना l



ओर ,

एक शब्द है - -

ईश्वर ,

इसे पुकार कर देखो - -

सब कुछ ,

पा ना लो - -

तो तब ,

कहना l

-सुरेश कुमार झा 'अल्हर'

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एक घंटा पहले