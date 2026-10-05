सचमुच,
शब्द का भी - -
अपना महत्व या,
महात्म होता है - -
जो उच्च आदर्श से,
भरपूर होता है - -
और उनके ,
मूल्यों की ओर - -
प्रेरित करता है l
इसी क्रम में,
ये हमें - -
सकारात्मक सोच,
और उच्च आदर्श - -
जीवन अर्थ,
या उदेशयों से - -
रुबुरु ,
या यों कहे तो - -
जोड़ने का,
प्रयास करता है l
इस प्रकार ,
शब्द महात्म कुछ - -
उदाहरण रूप में,
पेश करता हूँ - -
एक शब्द है ,
मोहब्बत - -
इसे कर के,
देखो प्यारे - -
तङप ना जाओ ,
फिर मुझे कहना l
एक शब्द है ,
मुकद्दर - -
इससे लड़कर - -
देखो प्यारे,
हार न जाओ - -
फिर कहना l
एक शब्द है - -
वफ़ा है ,
ज़माने में - -
नहीं मिलती कहीं l
एक शब्द है ,
आँसू - -
दिल में ,
छुपा के रखो -,-
लिकिन ,
तुम्हारी आँखो से - -
ना निकल जाय,
तो फिर कहना l
एक शब्द है ,
जुदाई - -
इसे सह कर ,
देखो प्यारे - -
कहीं टूट कर ,
बिखर ना जाये - -
तो फिर कहना l
ओर ,
एक शब्द है - -
ईश्वर ,
इसे पुकार कर देखो - -
सब कुछ ,
पा ना लो - -
तो तब ,
कहना l
-सुरेश कुमार झा 'अल्हर'
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एक घंटा पहले
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