सफ़ेद झूठ की चादर

ऐसा ,

लगने लगा है कि - -

इस युग में ,

मिलावट से - -

कुछ भी ,

ना बचा है - -

सच कह रहा हूँ ,

बोल -चाल - -

हाव - भाव ,

और - -

रिश्ते - नातेदरी भी ,

इससे भी - -

अछूता नहीं रहा l



सचमुच ,

लग रहा है कि - -

मिलावट का ही,

जमाना आ गया है - -

यदि रिश्ता या ,

संबंध को - -

लम्बा या ,

टिकाऊ रखना - -

चाहते हो तो - -

हाँ में हाँ का,

मिलावट - -

अपने रिश्ते या,

संबंध में - -

करते रहिये,

तो लम्बेँ वक़्त तक - -

चलता रहेगा l



इस लिए ,

अब मैं भी - -

कुछ अलग ,

सीख रहा हूँ - -

आपको को भी,

ताज्जुब (आश्चर्य ) होगा - -

मैं भी एक,

हुनर सीख रहा हूँ - -

मीठा झूठ या,

सफ़ेव झूठ - -

बोलने का हुनर ,

क्योंकि ?

कड़वे सच ने - -

हमसे ,

ना जाने - -

कितने अजिज़ ( अमूल्य ),

चीज हमसे छीन - -

लिया हो,

इसलिए - -

थोड़ा - थोड़ा ,

सफ़ेद झूठ - -

बोलना सीख लिया l

-सुरेश कुमार झा 'अल्हर'

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले