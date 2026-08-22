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सफ़ेद झूठ की चादर

Suresh Kumar

Suresh Kumar

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            ऐसा ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगने लगा है कि - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस युग में ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलावट से - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ भी ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना बचा है - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच कह रहा हूँ ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बोल -चाल - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाव - भाव ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्ते - नातेदरी भी ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इससे भी - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अछूता नहीं रहा l
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सचमुच ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लग रहा है कि - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलावट का ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जमाना आ गया है - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि रिश्ता या ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संबंध को - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लम्बा या ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टिकाऊ रखना - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहते हो तो - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ में हाँ का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलावट - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने रिश्ते या,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संबंध में - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करते रहिये,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो लम्बेँ वक़्त तक - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलता रहेगा l
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस लिए ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब मैं भी - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ अलग ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीख रहा हूँ - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपको को भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ताज्जुब (आश्चर्य ) होगा - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं भी एक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हुनर सीख रहा हूँ - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मीठा झूठ या,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सफ़ेव झूठ - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बोलने का हुनर ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कड़वे सच ने - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमसे ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना जाने - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने अजिज़ ( अमूल्य ),
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चीज हमसे छीन - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लिया हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा - थोड़ा ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सफ़ेद झूठ - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बोलना सीख लिया l
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सुरेश कुमार झा 'अल्हर'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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