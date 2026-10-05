प्रभु -कृपा

सच में ,

यह जीवन बरदान से - -

कम नहीं है,

प्रभु ने - -

दान स्वरूप में,

दो मजबूत हाथ

और - -

जीवनरूपी यात्रा,

के लिए - -

दो मजबूत पैर ,

भी प्रदान किये - -

और ,

इच्छा अनुसार,

सारे संसाधन भी - -

जुटाये,

यदि उसे - -

प्राप्त ना करो,

या हासिल न - -

करो तो,

फिर आप - -

किस पर,

दोष लगाओगे l



इसी क्रम में ,

कहा गया है - -

जीवन जीना भी ,

मजबूरी से,

कम नहीं है - -

या यों कहे तो,

समझो - -

मन मारकर ,

जिए जा रहे हैं - -

और ,

अपने हालातों से ,

समझौता - -

किए जा जा रहे हैं l



कभी,

हमने भी सोचा था - -

अपना भी,

जीवन जीने का - -

ढंग (लाइफ स्टाइल ),

एक अलग ही - -

तरिके से होगा,

लिकिन - -

अपने सपनों ,

या ख्वाब को - -

किनारे (ताक पर ) कर,

केवल - -

जीवन जिए,

जा रहे हैं l



एक बूंद भी,

कब बरसेगा - -

तेरे रहमत का,

हम पे - -

इसी आस में,

जिए जा रहे हैं - -

और ,

अश्क़ (आँसू) - -

पिए जा रहे हैं l



और अंत में,

तेरी रज़ा (कृपा ) के - -

आगे औकात ,

क्या किसी के ?

इस लिए - -

अपना किश्मत,

समझकर - -

जिए जा रहे हैं l

-सुरेश कुमार झा 'अल्हर'

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एक घंटा पहले