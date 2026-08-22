मीठे बोलों का कड़वा वार

सच में ,

ऐसे लोगों से - -

जरूर ही,

बचना चाहिए - -

जो सामने ,

आपका तारीफ करे - -

और पीठ पीछे,

आपकी बुराई करे - -

या जड़,

काटने के लिए - -

तैयार हो l



मीठा हर तरिके,

मुकसान दायक - -

होता है ,

चाहे वो मिठाई हो - -

या मीठा ,

बतियाने वाले लोग - -

ठीक उसके विपरीत,

तीखा या - -

कड़वा बोलने वाला ,

व्यक्ति हमेशा - -

सही होता है ,

थोड़ी देर जरूर - -

बुरा लगता है ,

लेकिन ,

बाद में - -

उसका परिणाम ,

सुखद ही होता है l



इसी क्रम में

उन लोगों से - -

बचने का सलाह ,

सभी देते हैं - -

जो सामने आने से,

या यों कहे सामने - -

पड़ने से तारीफों के,

पुल बाँध देते हैं - -

और पीठ पीछे ,

आपके जड़े - -

काटने से भी,

नहीं हिचकते हैं l

-सुरेश कुमार झा 'अल्हर'

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एक घंटा पहले