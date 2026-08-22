मीठे बोलों का कड़वा वार

सच में ,
ऐसे लोगों से - -
जरूर ही,
बचना चाहिए - -
जो सामने ,
आपका तारीफ करे - -
और पीठ पीछे,
आपकी बुराई करे - -
या जड़,
काटने के लिए - -
तैयार हो l
मीठा हर तरिके,
मुकसान दायक - -
होता है ,
चाहे वो मिठाई हो - -
या मीठा ,
बतियाने वाले लोग - -
ठीक उसके विपरीत,
तीखा या - -
कड़वा बोलने वाला ,
व्यक्ति हमेशा - -
सही होता है ,
थोड़ी देर जरूर - -
बुरा लगता है ,
लेकिन ,
बाद में - -
उसका परिणाम ,
सुखद ही होता है l
इसी क्रम में
उन लोगों से - -
बचने का सलाह ,
सभी देते हैं - -
जो सामने आने से,
या यों कहे सामने - -
पड़ने से तारीफों के,
पुल बाँध देते हैं - -
और पीठ पीछे ,
आपके जड़े - -
काटने से भी,
नहीं हिचकते हैं l
-सुरेश कुमार झा 'अल्हर'
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एक घंटा पहले
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