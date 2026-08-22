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मीठे बोलों का कड़वा वार

Suresh Kumar

Suresh Kumar

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            सच में ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसे लोगों से - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जरूर ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचना चाहिए - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो सामने ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपका तारीफ करे - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और पीठ पीछे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपकी बुराई करे - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या जड़,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काटने के लिए - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तैयार हो l
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मीठा हर तरिके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुकसान दायक - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होता है ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहे वो मिठाई हो - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या मीठा ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बतियाने वाले लोग - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठीक उसके विपरीत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तीखा या - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कड़वा बोलने वाला ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
व्यक्ति हमेशा - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सही होता है ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ी देर जरूर - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुरा लगता है ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाद में - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका परिणाम ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुखद ही होता है l
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसी क्रम में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन लोगों से - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचने का सलाह ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सभी देते हैं - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो सामने आने से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या यों कहे सामने - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पड़ने से तारीफों के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुल बाँध देते हैं - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और पीठ पीछे ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपके जड़े - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काटने से भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं हिचकते हैं l
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सुरेश कुमार झा 'अल्हर'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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