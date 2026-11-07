मर्जी तुम्हारी

किसी ने
सच ही कहा कि - -
चाहे कोई,
पसंद करे - -
या नफ़रत ,
दोंनो ही - -
आपके पक्ष में,
ही होगा l
इसी क्रम में ,
में कहा गया है कि - -
तुम मुझे,
पसंद करो - -
या मुझसे नफ़रत ,
दोनों मेरे - -
पक्ष में ही ,
रहेगा - -
तातपर्य ,
अगर तुम मुझे - -
चाहती हो,
या पसंद करती हो- -
तो मेरी जगह ,
आपके - -
मानो दिल में ही है,
या यों कहे तो - -
मैं आपके,
दिल में ही हूँ - -
और ,
इसके विपरीत - -
यदि मुझसे ,
नफ़रत करती हो - -
या यों कहे तो ,
नफ़रत करने - -
लगी हो तो भी ,
तों भी मैं - -
अछूता तुमसे ,
थोड़े हूँ - -
मैं तो आपके ,
दिलो - दिमाग़ में - -
वास करता हूँ,
या यों कहे तो - -
मैं आपके ,
इर्द - गिर्द रहकर - -
मानो आपके पास,
ही तो रहता हूँ l
-सुरेश कुमार झा 'अल्हर'
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34 मिनट पहले
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