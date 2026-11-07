मर्जी तुम्हारी

किसी ने

सच ही कहा कि - -

चाहे कोई,

पसंद करे - -

या नफ़रत ,

दोंनो ही - -

आपके पक्ष में,

ही होगा l



इसी क्रम में ,

में कहा गया है कि - -

तुम मुझे,

पसंद करो - -

या मुझसे नफ़रत ,

दोनों मेरे - -

पक्ष में ही ,

रहेगा - -

तातपर्य ,

अगर तुम मुझे - -

चाहती हो,

या पसंद करती हो- -

तो मेरी जगह ,

आपके - -

मानो दिल में ही है,

या यों कहे तो - -

मैं आपके,

दिल में ही हूँ - -

और ,

इसके विपरीत - -

यदि मुझसे ,

नफ़रत करती हो - -

या यों कहे तो ,

नफ़रत करने - -

लगी हो तो भी ,

तों भी मैं - -

अछूता तुमसे ,

थोड़े हूँ - -

मैं तो आपके ,

दिलो - दिमाग़ में - -

वास करता हूँ,

या यों कहे तो - -

मैं आपके ,

इर्द - गिर्द रहकर - -

मानो आपके पास,

ही तो रहता हूँ l

-सुरेश कुमार झा 'अल्हर'

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34 मिनट पहले