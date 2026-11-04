हाथ तेरा जो थाम लूं, तो वक्त थम जाए

*एक तू ही*



तेरी हँसी में सुबह है, तेरी बात में शाम

तेरे बिना ये दिल मेरा, लेता नहीं नाम

खाली पड़ा था कमरा, तू आई तो घर लगा

जो कभी सुना नहीं था, वो गाना अब बजने लगा



एक तू ही तो है, जो दिल में बसी है

एक तू ही तो है, जो सांसों में घुली है

ना चाहिए चाँद-तारे, ना दुनिया की बात

एक तू मिल जाए, तो पूरी हो रात



हाथ तेरा जो थाम लूं, तो वक्त थम जाए

तेरी आँखों में देखूं तो, खुद को भूल जाऊं

बातें तेरी छोटी-छोटी, दिल बड़ा कर दे

तू पास हो तो हर गम, खुशी में बदल दे



एक तू ही तो है, जो दिल में बसी है

एक तू ही तो है, जो सांसों में घुली है

- सुरेश गुंसाईवाल

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एक घंटा पहले