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पता चला है उनकी परवाह करने वाले तो हज़ारों हैं।

Supink Kasana

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                            ऐ गुज़रने वालों, तुम तो मुक़द्दर लिखते थे ना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुना है अब पढ़ भी लेते हो मुझे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फ़िज़ूल ही परवाह कर रहे थे उनकी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पता चला है उनकी परवाह करने वाले तो हज़ारों हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़े ख़ुशमिज़ाज लगते हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिले-शिकवे, नाराज़ हैं क्या?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोर हो गई थी उनकी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम तो शाम के इंतज़ार में बैठे थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये इंतज़ार अच्छा है शायद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो क्या ज़िंदगी गुज़ार दें?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग कहते हैं मोहब्बत क़ैद है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम तो तस्वीर में क़ैद थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत मशक़्क़त की उन्हें ढूँढने में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिले भी तो कहाँ, जहाँ कफ़न सजाई जा रही थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ मेरा है, ये भी मैं कह दूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर जो मेरा है, वो कहाँ है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तलब लगी है उनसे मिलने की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर वो तो अब ख़ुदा बन गए हैं ना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
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