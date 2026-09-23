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प्रदूषण से मुक्ति

SUNIL KUMAR JHA

SUNIL KUMAR JHA

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            प्रदूषण किसी रूप में हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समाप्त होना चाहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसके विकरालता से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भविष्य को बचाने हेतु,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरसंभव दिल से यारों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रयास होना चाहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ध्वनि हो चाहे, वायु प्रदूषण,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फैक्ट्रियों का धुआँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या पॉलिथीन का प्रयोग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इनसे जीवन में पड़ने वाले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुष्प्रभावों का सभी को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आभास होना चाहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल बैठकों में नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल की गहराइयों से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसके उन्मूलन हेतु
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रयास होना चाहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
संगोष्ठियों में बैठकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़ी-बड़ी बातें कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्लास्टिक की बोतलों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पानी को सर्व कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ कागज़ी न केवल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बात होनी चाहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बातें कड़वी हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर सच तो यही है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच को सच कहने का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साहस होना चाहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अंत में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच में प्रदूषण को लेकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि सजग है अगर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो जीवन की संभावनाओं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
को अंतरिक्ष में न खोजकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती को सुंदर बनाने का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है गले मानस
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रयास होना चाहिए।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
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