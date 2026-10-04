भारत का लाल

भारत का जो लाल था तो लाल क्यों न माना गया
भोजन में दिया जहर किसने ये क्यों ना पहचाना गया
जय जवान जय किसान का नारा जिसने देश को दिया
ऐसे बलिदानी देशभक्त की मौत को भी न जाना गया
है गांधी नेहरू का ये देश इससे मुझे मलाल नहीं
पर शास्त्री जी का भी है भारत ये क्यों न माना गया
यूं तो लाला लाजपतराय भी थे अहिंसा के पुजारी
उनका बलिदान देश में इतना कम क्यों जाना गया
दिये प्राण लाठी खाकर पर हिंसा न अपनायी
फिर अहिंसा का पुजारी उनको क्यों ना माना गया
मुझे रोष है कुछ लोगों ने राजनेताओं का मान बढ़ाया है
जो दे गये प्रांण देश के लिए उनको क्यों न पहचाना गया
भारत का जो लाल था तो लाल क्यों न माना गया
भोजन में दिया जहर किसने ये क्यों ना पहचाना गया
जय जवान जय किसान का नारा जिसने देश को दिया
ऐसे बलिदानी देशभक्त की मौत को भी न जाना गया
है गांधी नेहरू का ये देश इससे मुझे मलाल नहीं
पर शास्त्री जी का भी है भारत ये क्यों न माना गया
यूं तो लाला लाजपतराय भी थे अहिंसा के पुजारी
उनका बलिदान देश में इतना कम क्यों जाना गया
दिये प्राण लाठी खाकर पर हिंसा न अपनायी
फिर अहिंसा का पुजारी उनको क्यों ना माना गया
मुझे रोष है कुछ लोगों ने राजनेताओं का मान बढ़ाया है
जो दे गये प्रांण देश के लिए उनको क्यों न पहचाना गया
-सुखप्रीत सिंह "सुखी"
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एक घंटा पहले
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