भारत का लाल

भारत का जो लाल था तो लाल क्यों न माना गया

भोजन में दिया जहर किसने ये क्यों ना पहचाना गया



जय जवान जय किसान का नारा जिसने देश को दिया

ऐसे बलिदानी देशभक्त की मौत को भी न जाना गया



है गांधी नेहरू का ये देश इससे मुझे मलाल नहीं

पर शास्त्री जी का भी है भारत ये क्यों न माना गया



यूं तो लाला लाजपतराय भी थे अहिंसा के पुजारी

उनका बलिदान देश में इतना कम क्यों जाना गया



दिये प्राण लाठी खाकर पर हिंसा न अपनायी

फिर अहिंसा का पुजारी उनको क्यों ना माना गया



मुझे रोष है कुछ लोगों ने राजनेताओं का मान बढ़ाया है

जो दे गये प्रांण देश के लिए उनको क्यों न पहचाना गया



भारत का जो लाल था तो लाल क्यों न माना गया

भोजन में दिया जहर किसने ये क्यों ना पहचाना गया



जय जवान जय किसान का नारा जिसने देश को दिया

ऐसे बलिदानी देशभक्त की मौत को भी न जाना गया



है गांधी नेहरू का ये देश इससे मुझे मलाल नहीं

पर शास्त्री जी का भी है भारत ये क्यों न माना गया



यूं तो लाला लाजपतराय भी थे अहिंसा के पुजारी

उनका बलिदान देश में इतना कम क्यों जाना गया



दिये प्राण लाठी खाकर पर हिंसा न अपनायी

फिर अहिंसा का पुजारी उनको क्यों ना माना गया



मुझे रोष है कुछ लोगों ने राजनेताओं का मान बढ़ाया है

जो दे गये प्रांण देश के लिए उनको क्यों न पहचाना गया

-सुखप्रीत सिंह "सुखी"



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एक घंटा पहले