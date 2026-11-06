शीर्षक— जीवन की सत्यता का आभास

अरे! ये मानव अभी

तक सोया है।

ये ऐसे ही अपने स्वप्नों में क्यों खोया है।।

उसे जगाओ, उसके भव्य स्वप्नों को भगाओ।

उसे जीवन की वास्तविकता का ज्ञान कराओ।।

स्वप्न है, मात्र मन-मस्तिष्क की

काल्पनिक रचना।

इनमे भविष्य है, भूत है, नही है तो जीवन की वास्तविक रचना।।

वह इस आधुनिक जीवन की तीव्र राह मे।

कही पीछे न रहे अपने जीवन की राह मे।।

मंजिल मिले ना मिले, उसे मंजिल की राह मिल जाय।

खोया ना रहे स्वप्नों मे, उसे अपने सफल जीवन की राह मिल जाय।।

उसे ज्ञान कराओ, पाठ् कराओ।

संघर्षशील जीवन का उसे आभास कराओ।।

अब उसे जीवन की इस निद्रा से जगाओ।

और असत्य स्वप्नों मे खोया रहने से बचाओ।।

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एक घंटा पहले