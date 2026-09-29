सूरज की सुनहरी मोहक किरणें,
यमुना की लहरों में तैर रही हैं।
मीन खुशहाल है उन लहरों में,
स्वर्णिम छटा बिखेर रही हैं।
नज़रें एकाग्रता खो-खोकर,
इत उत लहरों संग खेल रही हैं।
हिलती रश्मि लहरों के मध्य,
मेरी छवि संग-संग डोल रही है।
उस आभामय दृश्य में डूबी,
पलकें नयनों को चूम रही हैं।
थककर मन भाव-विभोर हुआ,
चाहत जलमध्य ही घूम रही है।
नीलाम्बर जल में विलीन हुआ,
बिन रंग के ही जल नील हुआ।
एकचित्त हो उस दृश्य-पटल को,
मन ही मन मैं बटोर रहा हूँ।
-सूबा लाल "अंजाना"
- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले
कमेंट
कमेंट X