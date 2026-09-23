सीखने का अंत नहीं

अबोध मन से सीख रहे हैं,

जीवन-पथ पर बढ़ते हैं,

कुछ आँखों से देख-देखकर,

कुछ जन के आचरण से।



कुछ माता-पिता से सीखा,

कुछ गुरुजनों और मित्रों से,

कुछ रिश्तों की मधुर सीखें,

कुछ अपने अनुभवों से।



कुछ प्रकृति के रंगों से,

कुछ सूरज-चाँद-सितारों से,

कुछ नदियों और झरनों से,

कुछ धरती के पहाड़ों से।



ठोकर भी कुछ सिखलाती है,

हार नई राह दिखलाती है,

गलती से जो सीख ले मानव,

जीवन-राह सँवर जाती है।



ज्ञान का कोई अंत नहीं,

सीखने की कोई उम्र नहीं,

जो हर दिन कुछ सीखता जाए,

उससे बढ़कर समृद्ध नहीं।

-सूबा लाल "अंजना"

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37 मिनट पहले