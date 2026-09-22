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साँसों का सफ़र

Sooba Lal

Sooba Lal

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                            साँसें हैं चलतीं, चली जा रही हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन की आशा जगी जा रही है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई उम्र भर की उम्मीदें लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई चंद साँसों में चला जा रहा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो स्वस्थ रहकर नियमित रहा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खान-पान, स्नान, ध्यान में लगा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नियमित व्यायाम करता जो हर दिन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निरोगी वो साँसें लिए जा रहा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रक्षा-कवच सच्ची ईमानदारी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानवता ही जीवन की हिस्सेदारी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परहित में जीवन जो जिए जा रहा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अमृत-सा जीवन वही पा रहा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चिंता-रहित जो साँसों का धनी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गलत राह से जिसकी दूरी बनी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेफिक्र, निश्चिंत, सुखी वो रहा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ईर्ष्या छोड़ खुशियाँ लुटा रहा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाने ये साँसें कब थम जाएँगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब जीवन की राहें बदल जाएँगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो पल मिला है, उसे जी लो हँसकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही साँसें फिर कहाँ लौट पाएँगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नेकी की राहों पर कदम जो बढ़ाये,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुखियों के जीवन में खुशियाँ जो सजाये।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही साँसें, सार्थक किए जा रहे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जग में निशानी छोड़ जिये जा रहे हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सूबा लाल "अंजना"
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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