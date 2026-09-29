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पवन — निराकार जीवन

Sooba Lal

Sooba Lal

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            पवन के अदृश्य पटल पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न लिख पाऊँ, न ही पढ़ पाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर इसके माध्यम से दिल की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं सारी बातें कह पाऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आती है ना जाने कहाँ से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाती कहाँ पे है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब आती, कब जाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छूने से समझ पाऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फूलों की खुशबू लेकर तुम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर तलक उड़ जाती हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्तों को जब छूकर जाती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मधुर गीत गाती हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बादल को तुम साथ लिए जब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आकाशों में जाती हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वर्षा बनकर धरती पर फिर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन-रस बरसाती हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी मंद-मंद मुस्काती हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी वेग दिखाती हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी तूफानी रूप को लेकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विनाश भी कर जाती हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंछी के पंखों को सहला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी उड़ान बढ़ाती हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाविक की नैया को छूकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी राह बनाती हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीना भी तुमसे संभव है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिन तेरे न जल पाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देती जैसे जीवन सबको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमसे मिट्टी मिल पाऊँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे तन की हर एक साँस में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरा ही तो वास है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे बिन यह जीवन जैसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूना-सा आकाश है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी शक्ति की न सीमा कोई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न ही कोई आकार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ भी कहे कोई तुझको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं कहूँ तुझे निराकार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न दिखती हो, फिर भी हर पल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी उपस्थिति पाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे पवन! तेरे स्पर्श मात्र से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन का अर्थ समझ पाऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सूबा लाल "अंजाना"
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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