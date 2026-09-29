आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Mera Jeevan Kisi Ke Kaam Aaye
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

मेरा जीवन किसी के काम आए

Sooba Lal

Sooba Lal

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            जी करता है जिऊँ अगर तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परहित में ही जिऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सेवा-भाव की अमर पंक्ति संग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन की कविता लिखूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
काम किसी के आ पाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसा जीवन मैं जिऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीते-जी कुछ कर्म करूँ ऐसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मरकर भी अमर रहूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी चाहत है अपना जिगर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के जिगर से जोड़ सकूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुख में डूबे किसी मनुज को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हँसने की राह पे मोड़ सकूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
असहाय कोई जीवन में हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो सहारा उसका बन पाउँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिरते को सदा उठाऊँ मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुख में उसके संग चल पाउँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूखा कोई मिल जाए मुझको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी भूख भी मिटा पाउँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यासे अधरों पर मुस्कान बिखेर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन में रस भर पाउँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके मन में दर्द छिपा हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका दर्द समझ पाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम भरे दो बोल बोलकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके दिल को छू पाऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम की निर्मल अमृत-धारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दिल में मैं बहा पाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाति-धर्म का भेद भुलाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबको मै अपना पाऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन निर्मल हो, भाव पवित्र हों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहंकार से दूर रहूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने सुख का कुछ अंश बाँटकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुखियों के संग खड़ा रहूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धन-दौलत की चाह नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाम-यश की आस नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतना ही बस वरदान मिले—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन व्यर्थ न जाए कहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब अंतिम साँसें चलने लगें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में कोई मलाल न हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीछे मुड़कर देखूँ तो बस,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी का जीवन बेहाल न हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जितना पाया, उतना बाँटूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जितना सीखा, ज्ञान दूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस राह मिला कोई भटका,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसको आगे बढ़ने का मान दूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि मेरे कर्मों से कोई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक भी जीवन मुस्का पाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो समझूँ मैं धन्य हुआ ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन मेरा सफल कहाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिट्टी का यह तन मिट जाएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साँसें एक दिन थम जाएँगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन मेरे अच्छे कर्मों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यादें फिर भी रह जाएँगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इतनी-सी चाह है मेरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन किसी के काम आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाते-जाते इस दुनिया को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा ये प्रेम भी याद आए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
परहित में जीवन अर्पित हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सेवा मेरी पहचान बने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे होने से किसी दुखी के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन में कुछ आस जगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सूबा लाल "अंजाना"
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree