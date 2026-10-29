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किसी काम को मत छोटा समझना

Sooba Lal

Sooba Lal

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                            किसी काम को मत छोटा समझना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के हुनर को न हल्का समझना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर काम की अपनी अहमियत है होती ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्म करने वालों की अलग पहचान होती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई अपनी मेहनत से महल है बनाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई अपनी बुद्धि से रास्ता दिखाता ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई खेतों में अन्न को है उगाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई देश की सीमा पर पहरा लगाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई स्वच्छता का स्वयं ध्यान रखता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई रोगियों की स्वयं सेवा करता ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई पसीना बहाकर कमाता है रोटी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई ज्ञान से है समाज को जगाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई काम छोटा, न कोई इंसान बड़ा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबके ही श्रम से ये संसार खड़ा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस काम कोई है तुच्छ कहता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी का ही जीवन अधूरा पड़ा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न। धन-दौलत से कोई महान होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न ही ऊँचे पद से किसी का सम्मान होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान की असली पहचान उसके कर्म हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी विनम्रता और इंसानियत ही उसके धर्म हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी को उसके पेशे से मत आँकना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के श्रम का न कभी उपहास करना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज जो छोटा दिखता है तुम्हारी नज़र में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल वही मिसाल बन सकता है इस शहर में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद रखना, ऐ मानव! अहंकार न करना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेहनतकश इंसान का कभी तिरस्कार न करना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो दूसरों के श्रम का सम्मान करता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही सच्चे अर्थों में इंसान कहलाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कविता का संदेश
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काम छोटा या बड़ा नहीं होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोटी या बड़ी हमारी सोच होती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रम का सम्मान और इंसानियत का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आदर ही सच्ची महानता होती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— सूबा लाल ‘अंजाना’
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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56 मिनट पहले

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