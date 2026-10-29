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करवा चौथ का सजा बाजार

Sooba Lal

Sooba Lal

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            आज भीड़ देखी बाजारों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करवा, छन्नी, चुन्नी, सींक।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रेवड़ी, गट्टा, लाई, चिवड़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केले, सेब, मिठाई बेशुमार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशियाँ अपनी एक तरफ थीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नई साड़ियाँ, नए-नए सूट,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रृंगार के सामान सजे थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में पति के मान बसे थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूख-प्यास को भूलकर मन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आशाओं के दीप जलाती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पति की लंबी उम्र की खातिर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
व्रत रखती, मुस्कान सजाती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाँद खिलेगा, नैन मिलेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छन्नी से दीदार मिलेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पति का चेहरा निहारकर फिर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन को असीम करार मिलेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
करवा चौथ के आने से पहले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में बड़ा तूफान मचा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोच-सोचकर सूची बनती थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशियों का बाजार सजा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस साड़ी में रूप निखरेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस बिंदी से माथा दमकेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस चूड़ी की खनक सुनाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन का आँगन और महकेगा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेहँदी रचे हाथों में अपने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिया के नाम की लाली है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों में सपने हैं सुंदर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में प्रेम की हरियाली है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिनभर भूखी, प्यासी रहकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाँद निकलने का इंतजार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक झलक में मिट जाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की पीड़ा, मन का भार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह केवल उपवास नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम और विश्वास की डोर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख-दुख में संग-संग चलने का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन भर का मधुर निचोड़।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर प्रेम तभी पूरा होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब दोनों का मान रहेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक-दूजे की पीड़ा समझें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर में प्रेम का दीप जलेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
व्रत की गरिमा बनी रहेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब आपस में प्यार रहेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्नी का सम्मान जहाँ हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं सदा त्योहार रहेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— सूबा लाल 'अंजाना'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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