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ज़िंदगी—एक खुली किताब

Sooba Lal

Sooba Lal

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            ज़िंदगी एक किताब है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसका हर पन्ना नया होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर सुबह एक नई कहानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर शाम उसका अनुभव होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोरा पन्ना लेकर आते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लिखते-लिखते उम्र गुजरती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी हँसी के फूल खिलते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी आँखों से नमी उतरती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं संघर्षों की काली स्याही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं सपनों के रंग भरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं अपनों के मीठे बोल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं रिश्ते मन से दूर हुए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं सफलता का सूरज चमका,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं असफलता की रात मिली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं कदमों को राह मिली तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं ठोकर बार-बार मिली।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर ठोकर ने कुछ सिखलाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर आँसू ने मन को धोया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मुश्किल ने हिम्मत दी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर सुख ने जीवन को संजोया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बीत गया, वह पन्ना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो आने वाला, वह सपना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो आज हमारे हाथ में है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस वही जीवन का अपना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ पन्ने स्वर्णिम अक्षर बनते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ बन जाते गहरी सीख,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ पन्ने मन को हँसाते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ दे जाते आँखों में नमी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने चेहरे राह में मिलते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ अपने बन जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ थोड़ी दूर साथ चलकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुपचाप दूर हो जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई बनता है जीवन का साथी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई बन जाता प्रेरणा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई देकर गहरी चोट हमें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बन जाता जीवन की चेतना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माता-पिता के त्याग भरे पन्ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन की मधुर कहानी हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरु की सीख, पिता की मेहनत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन की अमूल्य निशानी हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यौवन के पन्नों में सपने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्मभूमि में संघर्ष मिला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परिवार के पन्नों में प्रेम मिला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनों का अनमोल साथ मिला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी अपने हिस्से का सुख त्यागा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी किसी का सपना पूरा किया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी गिरकर फिर उठना सीखा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी खुद को सबसे पीछे किया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही तो जीवन की दौलत है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही इसकी सच्ची कमाई है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महलों से ज्यादा याद रहती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के चेहरे की मुस्कान भाई है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे पन्ने भरते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर उम्र किताब बन जाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्मों की हर छोटी-बड़ी बात
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसमें दर्ज हो जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन जब अंतिम पन्ना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुपचाप हमारे सामने आएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब धन-दौलत कुछ न पूछेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस कर्मों का हिसाब बताएगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किताब हमारी बंद हो जाएगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर कहानी खत्म नहीं होगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने जो राह दिखाई होगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही किसी की मंज़िल होगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए हर पन्ना ऐसा लिखो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस पर मन को गर्व रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्द भले ही कम हों उसमें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर अर्थ बहुत गहरे रहें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नफरत के शब्द मिटा देना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम के अक्षर लिखते जाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस राह से तुम गुजरे हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस राह में दीप जलाते जाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी की इस अनमोल किताब में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दिन नया अध्याय लिखो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब अंतिम पन्ना आए सामने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो मुस्काकर कहना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“मैंने जीवन को केवल जिया नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर पन्ने को सार्थक किया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मिला उसे बाँट दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो सीखा उसे आगे दिया है।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सूबा लाल "अंजाना"
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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37 मिनट पहले

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