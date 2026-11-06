समय बदलते देर न लगती, बदल जाता है इंसान तभी।

घमंड की उम्र पाँच दिन की,इंसानियत हमेशा रहती है,

मिल जाता है घमंड मिट्टी में, इंसानियतही जिंदा रहती है ।



धन-दौलत और ऊँचे पद का, करना न अभिमान कभी,

समय बदलते देर न लगती, बदल जाता है इंसान तभी।



आज तुम्हारे पास है सत्ता, कल और किसी की होगी,

आज तुम्हारे साथ है दुनिया, कल साथ किसी के होगी।



घमंड में जो चूर हुआ, वह अपनों से दूर हुआ ,

सेवा प्रेम करने वाला, सबके दिल में मशहूर हुआ ।



फूलों जैसी खुशबू बनकर, जीवन भर महकते जाना,

किसी गरीब की पीड़ा समझकर, उसके आँसू पोंछते जाना।



ऊँचा बनना है तो अपने, कर्मों को ऊँचा कर लेना,

दौलत से नहीं, इंसानियत से, नाम अमर जग कर लेना।



घमंड इंसान को छोटा करता, इंसानियत महान बनाती है,

दौलत भले ही साथ न जाए, नेक कमाई याद आती है।

-सूबा लाल ‘अंजाना’

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57 मिनट पहले