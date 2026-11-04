इसलिए सदा सँभलकर चलना, कर्मों का ध्यान लगाना है।

मैं नाविक हूँ, मेरे पास नाव,

कइयों को पार कराया है।

मेरा दोष यही है केवल,

एक छेद नाव में रह आया है।



कितनों को मंज़िल तक पहुँचाया,

कितनों का जीवन सँवारा है।

लेकिन उस छोटे-से छेद ने,

मेरा अस्तित्व ही डुबाया है।



अच्छाइयाँ करते जाना,

जीवन का सुंदर काम है।

पर बुरा अगर थोड़ा भी किया,

बदनामी का परिणाम है।



सौ अच्छाइयाँ भूल जाते हैं,

एक बुराई याद रह जाती है।

जीवन भर की नेक कमाई,

क्षण भर में मिट जाती है।



इसलिए सदा सँभलकर चलना,

कर्मों का ध्यान लगाना है।

नाव हमारी डूब न जाए,

छेद समय रहते भर जाना है।

— सूबा लाल ‘अंजाना’

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एक घंटा पहले