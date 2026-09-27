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बादल और बाढ़

Sooba Lal

Sooba Lal

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                            झूमते बादल रुक-रुक कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी यहाँ, वहाँ मंडराते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घूम-घूमकर चारों ओर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काले बादल छा जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तूफ़ानों के साथ में चलकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विकराल रूप दिखाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कई झोपड़ी, पेड़ - घरों को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पल में ज़मींदोज़ कर जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगातार बरसात की झड़ियाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाले-पोखर भर जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सड़कों के गड्ढे दिखते नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वाहन पानी में बह जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घरों में जब पानी भरता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परिवार दुखी हो जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कई-कई दिन भूखे रहकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँसू पीकर समय बिताते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कई लोग बेघर होकर भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी तरह जान बचाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पशु-पक्षी, राशन और कपड़े,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पानी में सड़कर रह जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं फसलें डूब जाती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं खेत उजड़ जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेहनत से बोए बीज किसान के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पानी संग बह जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसे संकट की घड़ी में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब मिलकर हाथ बढ़ाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूखे-प्यासे जन-जीवन को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलकर भोजन-पानी पहुँचाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति से छेड़छाड़ न करें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वन-पेड़ सदा बचाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाले-पोखर साफ रखें हम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल को राह दिखाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपदा चाहे कितनी आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिम्मत कभी न हारें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानवता का हाथ पकड़कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुश्किल से मिलकर पारें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— सूबा लाल “अंजाना”
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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