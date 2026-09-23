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ऐ ज़िंदगी, तुझे पढ़ न सका

Sooba Lal

Sooba Lal

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                            ऐ ज़िंदगी! तुझे पढ़ न सका
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तक कोई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर पल तू एक नई दास्ताँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लिखती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी हँसी के फूल खिलाती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी आँखों को नम करती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी मिलाती अपने लोगों से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी अपनों से दूर करती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब दर्द के पन्ने भरने लगती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो जाने कहाँ से लाती है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेहिसाब कितने पन्ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक के बाद एक भरती जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशियों का इज़हार करूँ भी तो कैसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब लिखेगी, किस पन्ने में—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ पता नहीं चल पाता है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशी का पल आते-आते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाने क्यों गुजर जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे किस पन्ने में लिखा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तरीके से तुझे जीने का?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ग़म छोड़कर मुस्काने का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुःख में भी सुख पाने का?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहाँ लिखा है वह मंत्र
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मन को हल्का कर दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीते कल का बोझ उतारकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज को सुंदर कर दे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस पन्ने में लिखा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर हाल में मुस्काने का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अपना नहीं रहा उसे छोड़कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अपना है उसे अपनाने का?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस पन्ने में लिखा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि समय कभी ठहरता नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख हो चाहे दुःख का मौसम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई पल फिर लौटता नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किताब तेरी बड़ी अजीब है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर अध्याय अनजाना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस पन्ने को आज पढ़ रहे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल वही पुराना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन के पन्ने जल्दी पलटे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यौवन सपनों में बीत गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संघर्षों की लंबी राहों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितना जीवन बीत गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी पिता के त्याग पढ़े हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी माँ का ममत्व मिला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी अपनों का साथ मिला तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी अकेले चलना पड़ा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी रोटी कम थी घर में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी सपने कम न हुए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी राह कठिन थी इतनी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी कदम कम न हुए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ पन्नों पर पसीना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ पर आँसू की धार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ पर अपनों की मुस्कानें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ पर जीवन का प्यार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब समझ आया, ऐ ज़िंदगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू केवल सुख का नाम नहीं;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्द मिले तो सहना भी जीवन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हँस पाना भी कम काम नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद जीने का यही तरीका है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मिला उसे स्वीकार करें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ग़म को अनुभव बनने दें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और खुशियों को प्यार करें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो पन्ना लिख दिया तूने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे मिटाया जा नहीं सकता;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर अगला पन्ना कैसा होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह आज से लिखा जा सकता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए अब तुझसे शिकायत कम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझने की कोशिश करता हूँ;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो शेष बचे हैं पन्ने मेरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें प्रेम से भरता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाने अंतिम पन्ना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब मेरे सामने आएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर जब आए, तो मन कह पाए—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने तुझे समझने की कोशिश की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जितना मिला, उतना जी भरकर जिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐ ज़िंदगी!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू चाहे जितने पन्ने लिख,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब डरना छोड़ दिया है मैंने;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे हर सुख-दुःख को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना मान लिया है मैंने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि अब जान गया हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू किताब नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अनमोल अवसर है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर साँस एक नया पन्ना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हर दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे सुंदर लिखने का अवसर है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सूबा लाल "अंजना"
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
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