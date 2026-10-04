ओ लाल नंदकिशोर, जाग अब म्हारे नटखट लाल रे

जागो लाल दुलारे

जागो लाल दुलारे

ओ लाल हमारे जाग जियौ रे,

ओ लाल हमारे जाग जियौ रे।

भास्कर तेज बरस रे,

प्रातःकाल होत उठी जाए।



ओ लाल हमारे जाग जियौ रे।

खात-कुदत सुखी रैन का बालगोपाल,

हमारे मन को भाए।

क्रीड़ा करत मुस्काए,

मेरा जियो भर आए।



ओ लाल हमारे, कृष्ण हमारे,

ओ लाल हमारे जाग जियौ रे।



मोर मन को भावे,

चांद मुस्काय सो गयो रे।

सूरज प्रखर होये,

जाग जियौ रे माधव,

प्रातःकाल होत उठी जाए रे।



ओ लाल हमारे जाग जियौ रे।

सुंदर मुस्कानिया छेड़ दो रे,

ओ लाल हमारे जाग जियौ रे।



मारे मन मोहना, जाग जियौ रे,

जाग लो रे।

घीरोट खाए,

मंद-मंद मुस्कान रे।

जाग कृष्ण हमारे,

ओ लाल हमारे जाग जियौ रे।



जागो लाल हमारे,

साँवरी सेठ अब उठी जावे,

मोरे मन सों प्रीत भावे,

जागो लाल हमारे।



ओ लाल हमारे उठी जाग जियौ रे,

गुलितकंद तुम्हारे अंग पे सजा दे रे,

ओ लाल हमारे जाग जियौ रे।



प्रातः समय होत,

क्रीड़ा करत नाचत,

मेरे मन भावे,

मंद मंद मुस्काए,

जागो म्हारे लाल दुलारे,

भास्कर प्रखर देत,

ओ लाल हमारे,

जागो लाल हमारे।



अपने मुख से हाँक दुवारे,

ओ लाल नंदकिशोर, जाग अब म्हारे नटखट लाल रे,

ओ लाल हमारे जाग जियौ रे।

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले