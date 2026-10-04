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ओ लाल नंदकिशोर, जाग अब म्हारे नटखट लाल रे

Sohan Sanap

Sohan Sanap

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                            जागो लाल दुलारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जागो लाल दुलारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ लाल हमारे जाग जियौ रे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ लाल हमारे जाग जियौ रे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भास्कर तेज बरस रे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रातःकाल होत उठी जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ लाल हमारे जाग जियौ रे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खात-कुदत सुखी रैन का बालगोपाल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे मन को भाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्रीड़ा करत मुस्काए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा जियो भर आए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ लाल हमारे, कृष्ण हमारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ लाल हमारे जाग जियौ रे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोर मन को भावे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चांद मुस्काय सो गयो रे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूरज प्रखर होये,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाग जियौ रे माधव,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रातःकाल होत उठी जाए रे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ लाल हमारे जाग जियौ रे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुंदर मुस्कानिया छेड़ दो रे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ लाल हमारे जाग जियौ रे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मारे मन मोहना, जाग जियौ रे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाग लो रे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घीरोट खाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंद-मंद मुस्कान रे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाग कृष्ण हमारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ लाल हमारे जाग जियौ रे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जागो लाल हमारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साँवरी सेठ अब उठी जावे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोरे मन सों प्रीत भावे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जागो लाल हमारे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ लाल हमारे उठी जाग जियौ रे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुलितकंद तुम्हारे अंग पे सजा दे रे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ लाल हमारे जाग जियौ रे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रातः समय होत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्रीड़ा करत नाचत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे मन भावे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंद मंद मुस्काए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जागो म्हारे लाल दुलारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भास्कर प्रखर देत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ लाल हमारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जागो लाल हमारे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने मुख से हाँक दुवारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ लाल नंदकिशोर, जाग अब म्हारे नटखट लाल रे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ लाल हमारे जाग जियौ रे।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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