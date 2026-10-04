जागो लाल दुलारे
जागो लाल दुलारे
ओ लाल हमारे जाग जियौ रे,
ओ लाल हमारे जाग जियौ रे।
भास्कर तेज बरस रे,
प्रातःकाल होत उठी जाए।
ओ लाल हमारे जाग जियौ रे।
खात-कुदत सुखी रैन का बालगोपाल,
हमारे मन को भाए।
क्रीड़ा करत मुस्काए,
मेरा जियो भर आए।
ओ लाल हमारे, कृष्ण हमारे,
ओ लाल हमारे जाग जियौ रे।
मोर मन को भावे,
चांद मुस्काय सो गयो रे।
सूरज प्रखर होये,
जाग जियौ रे माधव,
प्रातःकाल होत उठी जाए रे।
ओ लाल हमारे जाग जियौ रे।
सुंदर मुस्कानिया छेड़ दो रे,
ओ लाल हमारे जाग जियौ रे।
मारे मन मोहना, जाग जियौ रे,
जाग लो रे।
घीरोट खाए,
मंद-मंद मुस्कान रे।
जाग कृष्ण हमारे,
ओ लाल हमारे जाग जियौ रे।
जागो लाल हमारे,
साँवरी सेठ अब उठी जावे,
मोरे मन सों प्रीत भावे,
जागो लाल हमारे।
ओ लाल हमारे उठी जाग जियौ रे,
गुलितकंद तुम्हारे अंग पे सजा दे रे,
ओ लाल हमारे जाग जियौ रे।
प्रातः समय होत,
क्रीड़ा करत नाचत,
मेरे मन भावे,
मंद मंद मुस्काए,
जागो म्हारे लाल दुलारे,
भास्कर प्रखर देत,
ओ लाल हमारे,
जागो लाल हमारे।
अपने मुख से हाँक दुवारे,
ओ लाल नंदकिशोर, जाग अब म्हारे नटखट लाल रे,
ओ लाल हमारे जाग जियौ रे।
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एक घंटा पहले
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