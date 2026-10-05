जीना उसका ही जीना है, जो औरों पर हो निसार।

जाने क्यों यह दिल मेरा रोता है बार-बार,

शायद इसे मिला नहीं कोई ग़मगुसार।



सुलगते-सुलगते सीने में धुआँ हुई ख्वाहिशें,

न जाने जलना है इसे और कितनी बार।



कतराने लगे हैं सब कि माँग न लूँ हक़ अपना,

लगा यूँ कि सबने कर दिया मुझे दरकिनार।



काँटे बो कर फूलों की चाहत, ये तो नादानी है,

जैसा करोगे वैसा भरोगे यही है दस्तूर-ए-संसार।



सीखें हम प्रकृति से, जो सिर्फ़ देना जानती है,

जीना उसका ही जीना है, जो औरों पर हो निसार।

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एक घंटा पहले