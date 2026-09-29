मेरी गलतियाँ गिन मत लेना

तेरे द्वारे आकर बाबा,

मन ने एक पुकार लगाई,

सबके संकट हरने वाले,

मेरी भी सुन ले दुहाई।



दुनिया ने जब ठुकराया है,

तेरा नाम ही याद किया,

टूटा जब विश्वास सभी से,

तूने ही तो साथ दिया।



न माँगूँ मैं धन-दौलत,

न माँगूँ कोई राज,

बस चरणों में जगह दे देना,

इतनी-सी है आज आवाज़।



जिसे तूने अपना माना है,

उसका जीवन संवर गया,

मैं भी तेरी राह में आया,

फिर क्यों मन ये डर गया?



मेरी गलतियाँ गिन मत लेना,

मैं तो तेरा नादान हूँ,

तेरी भक्ति में रंग दे मुझको,

मैं तेरा ही इंसान हूँ।



राम नाम की ज्योति जला दे,

मन का अँधियारा मिटा दे,

सबको तूने अपना माना,

मुझे भी अपना ले हनुमाना।

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29 मिनट पहले