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हर-हर महादेव कहते-कहते,जीवन मेरा सँवर जाए।

Shreya Singh

Shreya Singh

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            शिव, तेरे द्वारे आज मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की गठरी लाई हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया से जो कह न सकी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो तुझसे कहने आई हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना माँगूँ धन, ना माँगूँ यश,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना कोई ऊँचा मान मिले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इतनी-सी कृपा कर देना,मन को सच्चा ज्ञान मिले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी चौखट पर बैठ के भोले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर चिंता मैं भूल जाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे नाम की माला जपकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मुश्किल से लड़ जाऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब-जब राहें धुंधली हों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू दीपक बनकर आ जाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब टूटे हिम्मत मेरी भोले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू बनकर हौसला आ जाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे हिस्से के दुख सारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने चरणों में रख लेना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी आँखों के आँसू भोले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी गंगा में बहा देना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना चाहूँ कोई बड़ा खजाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना महलों का श्रृंगार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे चरणों में मिल जाए बस,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोटा-सा अपना संसार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
डमरू की धुन जब गूँजे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में भक्ति उतर जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर-हर महादेव कहते-कहते,जीवन मेरा सँवर जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिव, तेरे द्वारे आई हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खाली मुझे न लौटाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जितना भी लिखा है भाग्य में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसमें अपना रंग मिलाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरा नाम रहे साँसों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरा ध्यान रहे हर पल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिव, तेरे द्वारे मिल जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे शांति का एक पल।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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