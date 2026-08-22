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Shreya Singh

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                            न डर तेरा नाम सुनकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न मन में कोई भय रख,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्मों की जो राह दिखाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस राह पर विश्वास रख।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न सिंहासन का मोह तुम्हें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न झूठी शान सुहाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो जैसा कर्म कमाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वैसी ही राह दिखाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम धीमे हो, पर न्याय तुम्हारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी नहीं रुकता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देर भले हो जाए लेकिन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच का सूरज उगता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो टूट गया है पापों से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे सुधरने का अवसर देते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भटके हुए इंसान को भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच्चाई के पथ पर ले लेते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी दृष्टि जहाँ पड़ती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहंकार वहीं मिट जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झूठे महलों का हर सपना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षण भर में बिखर जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे शनिदेव बस इतनी कृपा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्मों में सच्चाई रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में दया, वाणी में मधुरता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर कदम पर अच्छाई रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न माँगूँ सोना, न माँगूँ धन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न माँगूँ जग की सारी शान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इतना देना शनिदेव-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच्चा रहे मेरा कर्म और पावन रहे मेरा मन।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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