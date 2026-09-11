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लक्ष्मी, मेरे आँगन आना

Shreya Singh

Shreya Singh

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                            माँ लक्ष्मी मेरे आँगन आना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूना मन फिर से महकाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे चरणों की धूल मिले तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन का हर कष्ट मिटाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कमल-सी कोमल छवि तेरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जग में सबसे न्यारी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी कृपा जहाँ बरस जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं खुशी की फुलवारी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धन से पहले सुख दे माँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में सच्चा भाव रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेहनत करने वाले हाथों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरा सदा प्रभाव रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस घर में सम्मान बड़ों का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और छोटों में प्यार रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ लक्ष्मी उस घर की चौखट,तेरे चरणों से गुलज़ार रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहंकार कभी मन में न आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोभ न मुझको छू पाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी भक्ति में जीवन बीते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर सांस तेरा नाम गाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ, इतनी-सी विनती मेरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खाली झोली भर जाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धन-दौलत से पहले माँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख-शांति का दीप जलाना।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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