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जब गदा उठती है

Shreya Singh

Shreya Singh

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            जब-जब धरती पर अधर्म काकाला साया छाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब निर्बल के आँसू पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई अपना हक़ जताता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब मौन नहीं रहता नभ भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब काँप उठता है अन्याय-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि पवनपुत्र की गदा में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बसती है धर्म की परछाईं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो गदा किसी क्रोध की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहचान नहीं कहलाती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो तो सीमा पार करे जो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे राह दिखाती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस हाथ में आकर गदा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर्वत-सी भारी होती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस हाथ की भक्ति देखो-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी विनम्रता सारी होती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वर्ण-महल हों या रणभूमि,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गदा कभी मद नहीं करती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य के आगे झुकती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
असत्य से समझौता नहीं करती।रावण का अभिमान मिटा,पर राम का नाम बचा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हनुमत की उस गदा ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म का सम्मान बचा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी ये गदा उठी तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लंका का अहंकार हिला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी इसी की छाया में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्तों को विश्वास मिला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये केवल लोहे की शक्ति नहीं,ये संकल्पों की धार है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ खड़ा हो बजरंगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं विजय का द्वार है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे गदाधारी महावीर!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक वरदान हमें भी देना-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गदा जैसी दृढ़ता देना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मन में अहंकार न देना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अन्याय दिखे तो बोल सकें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य मिले तो डट जाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शक्ति मिले तो जग जीतें नहीं, किसी टूटे को थामने जाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी गदा हमें ये सिखाए-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बल का अर्थ डराना नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शक्ति मिले तो कमजोरों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कमजोर बनाना नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके हाथ में सामर्थ्य हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका पहला धर्म यही-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अन्याय के आगे झुकना नहीं,और निर्दोष पर उठना नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए तेरी गदा जब चमके,बस रण का शोर न हो-हर मन में सत्य जगाने वालाएक नया भोर हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जयकारों से अधिक पावन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरा ये संदेश रहे-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शक्ति उसी की सार्थक है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसमें राम का वेश रहे।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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34 मिनट पहले

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