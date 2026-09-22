आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   mahakata hai koi anaam prem mere bheetar
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

महकता है कोई अनाम प्रेम मेरे भीतर

Shreedhar Editors,

Shreedhar Editors,

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            महकता रहता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई अनाम प्रेम मेरे भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की एक अलग बस्ती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुमसुम निःशब्द निष्काम बस्ती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन-मन का अलग विज्ञान है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मन को ज्ञात है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह तन को नहीं ज्ञात
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो तन की इच्छा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह मन को नहीं राज़ी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठहरा है बरसों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई अनाम प्रेम मेरे भीतर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी कल्पनाओं के बगीचे में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भरमार है हसीं रंगीन फूलों की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी आँखों में तैरती है बगिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अतीत से वर्तमान की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विप्लव जीवन के सहमे रहते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी रचनात्मकता के आगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नतमस्तक रहती हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नकारात्मक शिकायतें नाराजियाँ घृणाएं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम पल्लवित है मेरे मन के द्वारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठहरा है बरसों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई अनाम प्रेम मेरे भीतर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आधुनिकता ने नहीं बदले विचार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख-सुविधाओं ने नहीं समेटी चादर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धन वैभव से नहीं खरीद सका मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी इच्छाओं का समंदर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नित बदलती आकाँक्षाओं ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं नहीं पहुँचाया मुझे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मीलों चल चुका हूँ मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किंतु हर संध्या की थकान ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी अधूरेे बिस्तर पर सुलाया मुझे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बातूनी दीवारें उलझती हैं मुझसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शरारती तकिया छेड़ता है मुझे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठहरा है बरसों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई अनाम प्रेम मेरे भीतर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लाखों बार जप ली गायत्री मैंने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उँगलियों की पर्व पर जनेऊ फेरेे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हजारों बार दी हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुलसी में गंगाजल की धाराएँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुबह सूरज को अर्घ्य,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शाम शशि को दीपदान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोपहर की तपती गरमी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पौष की ठिठुराती बयारों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनगिनत उपक्रम किए होंगे मैंने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वय की उँगलियाँ थामे गिनते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आगे बढ़ना मेरी नियति है, प्रकृति है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किंतु मन का बोझ उतरता नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठहरा है बरसों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई अनाम प्रेम मेरे भीतर।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree