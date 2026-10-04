आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Yahan unka bhi dil jod do
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

यहाँ उनका भी दिल जोड़ दो

Shivraj Anand

Shivraj Anand

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            यहाँ उनका भी दिल जोड़ दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनके दिल टूटे हैं, चलते कदम थमे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे न जीना जानते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न ज़ख़्मों को सीना जानते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यारे, तुम उन्हें भी अपना लो ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी बात मान, विश्व-बंधुत्व का भाव लेकर, जन-जन से बैर-भाव छोड़ दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"यहाँ उनका भी दिल जोड़ दो"।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम सबके ओ प्यारे, किस कदर हैं दूर किनारे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीत की भी आस रखते हैं वे मन मारे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये मन मैले नहीं, निर्मल हैं;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबल न सही, निर्बल हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझते हैं हम जिन्हें पीछे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे कदम-दो कदम ही पीछे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो हिला दे उन्हें, ऐसी आँधी का रुख मोड़ दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहाँ उनका भी दिल जोड़ दो।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल बिना क्या यह महफ़िल है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या जीने के सपने हैं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेगाना कोई नहीं, सब अपने हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये सब मन के अनुभव हैं;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं हूँ अभी वह, पहले मैं था जो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुना था मैंने मरना ही दुखद है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर देखा लालसाओं के साथ जीना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महादुखद है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर क्या है सुख?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या जीवन का सार?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख है सबके हितार्थ में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन का सार है अपनत्व में—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसा अपनत्व जो एक-दूजे का दिल जोड़ दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई गुमनाम न हो, नाम जोड़ दे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वरना सब असार है चोला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब राम-रोला भाई, सब राम-रोला।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहाँ उनका भी दिल जोड़ दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- शिवराज आनंद
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree