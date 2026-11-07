मैं व्यापारी नया-नया था सब कुछ गया उधार में
मैं अपनापन बेच न पाया मतलब के बाजार में
सच्ची नियत ,सीधासौदा ,समझ कहां थी दुनिया की
मैं तो बस जज्बात ढूंढता फिरा यहां पर प्यार मे
मैं व्यापारी नया-नया था सब कुछ गया उधार में
जिन्हें सिखाया चलना मैने अपनी उंगली थाम कर
उनको लज्जा रही नहीं अब जीत रहे तकरार में
मैं व्यापारी नया-नया था सब कुछ गया उधार में
चलो ठीक मैं हार गया हूं चालाकी के खेल में
पर सुकून मैं बिका नहीं हूं सौदों और खरीदार में
मैं व्यापारी नया-नया था सब कुछ गया उधर में
कुछ को मैं नादान लगा था और कुछको होशियार बहुत
हमको दर्द मिले हैं हरदम अपनों से उपहार में
मैं व्यापारी नया-नया था सब कुछ गया उधार में
फूलों जैसी बातें करके राह में शोले बिछा दिए
संभल संभल कर पांव रखे हैं दहक रहे अंगार में
मैं व्यापारी नया-नया था सब कुछ गया उधार में
मैं अपनापन बेच न पाया मतलब के बाजार में
मैं व्यापारी नया-नया था
-शिव
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एक घंटा पहले
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