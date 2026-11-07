मैं व्यापारी नया-नया था सब कुछ गया उधार में

मैं व्यापारी नया-नया था सब कुछ गया उधार में

मैं अपनापन बेच न पाया मतलब के बाजार में



सच्ची नियत ,सीधासौदा ,समझ कहां थी दुनिया की

मैं तो बस जज्बात ढूंढता फिरा यहां पर प्यार मे



मैं व्यापारी नया-नया था सब कुछ गया उधार में



जिन्हें सिखाया चलना मैने अपनी उंगली थाम कर

उनको लज्जा रही नहीं अब जीत रहे तकरार में



मैं व्यापारी नया-नया था सब कुछ गया उधार में



चलो ठीक मैं हार गया हूं चालाकी के खेल में

पर सुकून मैं बिका नहीं हूं सौदों और खरीदार में



मैं व्यापारी नया-नया था सब कुछ गया उधर में



कुछ को मैं नादान लगा था और कुछको होशियार बहुत

हमको दर्द मिले हैं हरदम अपनों से उपहार में



मैं व्यापारी नया-नया था सब कुछ गया उधार में



फूलों जैसी बातें करके राह में शोले बिछा दिए

संभल संभल कर पांव रखे हैं दहक रहे अंगार में



मैं व्यापारी नया-नया था सब कुछ गया उधार में

मैं अपनापन बेच न पाया मतलब के बाजार में



मैं व्यापारी नया-नया था

-शिव

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले