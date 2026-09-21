तन्हा न करदे तुम्हें ये आदत फ़िर मचलने की

सुना है नया यार ढूंढा है उसका ख़याल रखना

वगर्ना तुम्हें आदत है नया यार बदलने की..



एक के होकर रहना सीख जाना इस बार

तन्हा न करदे तुम्हें ये आदत फ़िर मचलने की

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58 मिनट पहले