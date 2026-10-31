लिखा के आई तने मेरे लाइफ़ के डोर ते छोरी

लिखा के आई तने मेरे लाइफ़ के डोर ते छोरी

छोरा बैठे तेरा बागड़ बिल्लो के तोड़ छोरी।

तेरी आँख्यां के इशारे, दिल पे करें वार छोरी,

बागड़ आले छोरे तै ना कर तू तकरार छोरी। 🔥



काले शीशे आली गाड़ी, गली-गली शोर सै,

छोरे की चाल में बिल्लो, देसी घणा ज़ोर सै।

तेरी मेरी जोड़ी का अलग ही सीन होग्या,

तू सामने जो आई, दिल तेरा फैन होग्या।



घणी छोरी घूमै पीछे, पर दिल तैने दे राख्या,

तेरे नाम का बिल्लो, दिल में ठिकाणा ले राख्या।

तेरे नखरे उठाऊँ, तू भी मान ले मोरी,

लिखा के आई तने मेरी लाइफ़ की डोर ते छोरी। 🎤



बागड़ की हवा आली, बात मेरी खास सै,

छोरे का अंदाज़ देख, शहर में मिठास सै।

दिल का नवाब, अर ठाठ महाराजां आले,

छोरी भी दीवानी होवै छोरे की अदाओं आले।



बागड़ की मिट्टी, बागड़ की शान सै,

छोरे की जुबान अर पक्के अरमान सै।

गाम की हवा में देसी खुमार सै,

छोरे के जीण का अलग किरदार सै। 🔥



लिखा के आई तने मेरे लाइफ़ के डोर ते छोरी

छोरा बैठे तेरा बागड़ बिल्लो के तोड़ छोरी।

बागड़ की हवा आली, बात मेरी खास सै,

छोरे का अंदाज़ देख, शहर में मिठास सै।



-शिवम यादव

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29 मिनट पहले