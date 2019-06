{"_id":"5c2f5296bdec223c700526c7","slug":"shilpi-johri-khud-se-kuch-vada-kiya-jaaye","type":"story","status":"publish","title_hn":"Khud se kuch vada kiya jaaye","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

चलो ऐसा करते हैंकुछ इरादा किया जाएअबकी बार खुद से हीकुछ वादा किया जाएबहुत स्याह हुए हैं पन्नेफिर भी फटते नहीं हैंएक बार फिर सेउन्हें सादा किया जाएकुछ बेचैन है अंदरजिसको चैन नहीं हैउसको सांस लेने परआमादा किया जाएयादों को डुबो देते हैंकिसी गहरे समंदर मेंगहराई को दिल कीऔर ज्यादा किया जाएहमसे ही हमारीअब बात नहीं होतीख्यालों को तुम्हारेअब जाता किया जाएक्या कोई पूछेगाऔर क्या हम बताएंगेअपनी हैरानियों परेशानियों परअब लबादा किया जाएजिसने तरन्नुम दियाऔर जहन्नुम दियाउस खुदा से ही जाकेअब तकाज़ा किया जाए-अबकी बार खुद से हीकुछ वादा किया जाए————✍🏻शिल्पीFor more of my writing on personal finance & social issues/poetry/ songs...you are welcome to connect with me on my Facebook page:https://www.facebook.com/shilpijohrifpहमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए