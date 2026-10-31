क़तील शिफ़ाई: ये किस ने कहा तुम कूच करो बातें न बनाओ इंशा-जी

ये किस ने कहा तुम कूच करो बातें न बनाओ इंशा-जी

ये शहर तुम्हारा अपना है इसे छोड़ न जाओ इंशा-जी



जितने भी यहाँ के बासी हैं सब के सब तुम से प्यार करें

क्या उन से भी मुँह फेरोगे ये ज़ुल्म न ढाओ इंशा-जी



क्या सोच के तुम ने सींची थी ये केसर क्यारी चाहत की

तुम जिन को हँसाने आए थे उन को न रुलाओ इंशा-जी



तुम लाख सियाहत के हो धनी इक बात हमारी भी मानो

कोई जा के जहाँ से आता नहीं उस देस न जाओ इंशा-जी



बिखराते हो सोना हर्फ़ों का तुम चाँदी जैसे काग़ज़ पर

फिर इन में अपने ज़ख़्मों का मत ज़हर मिलाओ इंशा-जी



इक रात तो क्या वो हश्र तलक रक्खेगी खुला दरवाज़े को

कब लौट के तुम घर आओगे सजनी को बताओ इंशा-जी



नहीं सिर्फ़ 'क़तील' की बात यहाँ कहीं 'साहिर' है कहीं 'आली' है

तुम अपने पुराने यारों से दामन न छुड़ाओ इंशा-जी

1 hour ago