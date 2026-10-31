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क़तील शिफ़ाई: ये किस ने कहा तुम कूच करो बातें न बनाओ इंशा-जी

Kavya Desk

काव्य डेस्क

qateel shifai famous ghazal ye kis ne kaha tum kooch karo batein na banao insha ji
Urdu Adab 
                
                                                         
                            
ये किस ने कहा तुम कूच करो बातें न बनाओ इंशा-जी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये शहर तुम्हारा अपना है इसे छोड़ न जाओ इंशा-जी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जितने भी यहाँ के बासी हैं सब के सब तुम से प्यार करें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या उन से भी मुँह फेरोगे ये ज़ुल्म न ढाओ इंशा-जी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या सोच के तुम ने सींची थी ये केसर क्यारी चाहत की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम जिन को हँसाने आए थे उन को न रुलाओ इंशा-जी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम लाख सियाहत के हो धनी इक बात हमारी भी मानो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई जा के जहाँ से आता नहीं उस देस न जाओ इंशा-जी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिखराते हो सोना हर्फ़ों का तुम चाँदी जैसे काग़ज़ पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर इन में अपने ज़ख़्मों का मत ज़हर मिलाओ इंशा-जी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इक रात तो क्या वो हश्र तलक रक्खेगी खुला दरवाज़े को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब लौट के तुम घर आओगे सजनी को बताओ इंशा-जी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं सिर्फ़ 'क़तील' की बात यहाँ कहीं 'साहिर' है कहीं 'आली' है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम अपने पुराने यारों से दामन न छुड़ाओ इंशा-जी
1 hour ago

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