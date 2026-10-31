Urdu Poetry: आप का ख़त नहीं मिला मुझ को

अमर उजाला काव्य डेस्क, नई दिल्ली 
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आप का ख़त नहीं मिला मुझ को
दौलत-ए-दो-जहाँ मिली मुझ को
- असर लखनवी  
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फ़लक पे चाँद मोहर्रम का जब नज़र आया
सफ़र में याद मुसाफ़िर को अपना घर आया
- नसीम घोसवी
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'मीर' अमदन भी कोई मरता है
जान है तो जहान है प्यारे
- मीर तक़ी मीर
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यही ज़िंदगी मुसीबत यही ज़िंदगी मसर्रत
यही ज़िंदगी हक़ीक़त यही ज़िंदगी फ़साना
- मुईन अहसन जज़्बी
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आए ठहरे और रवाना हो गए
ज़िंदगी क्या है, सफ़र की बात है
- हैदर अली जाफ़री
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कभी ख़िरद कभी दीवानगी ने लूट लिया
तरह तरह से हमें ज़िंदगी ने लूट लिया
- हफ़ीज़ बनारसी
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Urdu Poetry: आदमी का आदमी हर हाल में हमदर्द हो
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