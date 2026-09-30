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SHAYAR CHANDERI

SHAYAR CHANDERI

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                            नाम को अक़्सर बदनाम बनते देखा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने बदनामी में भी नाम बनते देखा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्हें इल्म तक भी न था राजनीति का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन लोगों को भी निज़ाम बनते देखा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं अपने गाँव का शहजादा ही अच्छा हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शहरों में लोगों को गुलाम बनते देखा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं भगवान नहीं, नेक इंसान बना क्योंकि,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिखावे में रावणों को राम बनते देखा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी की नाकामी पर यूँ हँसा नहीं करते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने किस्मत से भी नाकाम बनते देखा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्हें गुमां था अपनी शोहरत पे कभी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त आने पर उन्हें आम बनते देखा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रास नहीं आई मुझे सहर-ए-ख़ुशी कभी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पल भर में गमों की शाम बनते देखा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस प्यार की बुनियाद आज़ादी रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस प्यार को भी लगाम बनते देखा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुना था कभी, पैसों से ईमान बड़ा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहाँ पैसों की दम पे काम बनते देखा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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34 मिनट पहले

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