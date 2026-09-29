गांव के लोग शहर ढूंढते हैं ..

गांव के लोग शहर ढूंढते हैं ....

शहर के लोग विदेश

विदेश के लोग दूसरा ग्रह....

इस ढूंढने की प्रक्रिया में

हमनें अपना , वर्तमान ...

ओर जीवन की शांति खो दी !!





- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

1 hour ago