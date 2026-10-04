तृप्त हुआ मेरा जीवन !

चैटिंग की इन भीनी रातों में,

जब साँसें पास बुलाती हैं,

ज्ञान व दर्शन की बातें भी,

रसिक रूप सजाती हैं!

तू प्रकृति-सी पावन कामिनी,

मैं व्याकुल एक तरंग प्रिये !

अंग-अंग से महके चंदन,

होंठों पर घुलता मकरंद प्रिये !

जब तेरी रेशमी जुल्फ़ों में,

मेरी उँगलियाँ खो जाएँ,

'मैं' और 'तुम' का भेद मिटे,

हम एक देह फिर हो जाएँ !

चुंबक सा एक खिंचाव यहाँ,

जो रोम-रोम सुलगाता है,

तेरी धड़कन की हर इक लय,

संगीत मुझे बनाता है !

न कोई दूरी, न कोई पर्दा,

बस अभेद का मधुर मिलन,

तेरी बाँहों में आकर फिर,

तृप्त हुआ मेरा जीवन !

-शशांक प्रिय मिश्र

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43 मिनट पहले