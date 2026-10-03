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तृष्णा का विसर्जन : अन्योक्ति–दार्शनिक गीतिका

श्री सनातन

श्री सनातन

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            मरु-धरा पर मृग दौड़ता, मृगजल को सरिता माने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर-दूर झिलमिल मरीचिका, अमृत-धारा-सी जाने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रेत-कणों में नीर खोजता, प्यास स्वयं से छिपाता जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वर्ण-मरीचिका के पीछे-पीछे, निज स्वरूप भुलाता जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी कंचन-कानन लुभाए, कभी यश-शिखर मुस्काए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोह-मधु के मधुरिम प्याले, चेतन-दीप बुझाते जाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इच्छा-बेल लिपटती जाए, शाखा-शाखा प्राण सुखाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तृष्णा की ज्वाला ऐसी, पीकर भी फिर प्यास जगाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिवस जब पथ थम गया, मृग का सारा भ्रम छूट गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहर जिसका मोल खोजता था, अंतस-स्रोत वह फूट गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन हुआ मन-मरुस्थल, अंतर-मेघ बरसने लगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूखे घट के रिक्त कंठ में, अनहद-स्वर भरने लगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोभ-लहर का तट गलने लगा, मोह-घट स्वयं दरकने लगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‘मैं’ की अंतिम गाँठ खुली तो, बूँद-सिंधु में ढलने लगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न पाने की कोई अभिलाषा, न खोने का भय शेष रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तृष्णा निज मूल में विलीन हुई, अंतस में आकाश रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बूँद मिली जब नील-सागर में, बूँद कहाँ फिर बूँद रही?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तृष्णा का जब हुआ विसर्जन, केवल चिति की ज्योति रही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सनातन मुकुंद
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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