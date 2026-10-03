तृष्णा का विसर्जन : अन्योक्ति–दार्शनिक गीतिका

मरु-धरा पर मृग दौड़ता, मृगजल को सरिता माने,

दूर-दूर झिलमिल मरीचिका, अमृत-धारा-सी जाने।



रेत-कणों में नीर खोजता, प्यास स्वयं से छिपाता जाए,

स्वर्ण-मरीचिका के पीछे-पीछे, निज स्वरूप भुलाता जाए।



कभी कंचन-कानन लुभाए, कभी यश-शिखर मुस्काए,

मोह-मधु के मधुरिम प्याले, चेतन-दीप बुझाते जाएँ।



इच्छा-बेल लिपटती जाए, शाखा-शाखा प्राण सुखाए,

तृष्णा की ज्वाला ऐसी, पीकर भी फिर प्यास जगाए।



एक दिवस जब पथ थम गया, मृग का सारा भ्रम छूट गया,

बाहर जिसका मोल खोजता था, अंतस-स्रोत वह फूट गया।



मौन हुआ मन-मरुस्थल, अंतर-मेघ बरसने लगे,

सूखे घट के रिक्त कंठ में, अनहद-स्वर भरने लगे।



लोभ-लहर का तट गलने लगा, मोह-घट स्वयं दरकने लगा,

‘मैं’ की अंतिम गाँठ खुली तो, बूँद-सिंधु में ढलने लगा।



न पाने की कोई अभिलाषा, न खोने का भय शेष रहा,

तृष्णा निज मूल में विलीन हुई, अंतस में आकाश रहा।



बूँद मिली जब नील-सागर में, बूँद कहाँ फिर बूँद रही?

तृष्णा का जब हुआ विसर्जन, केवल चिति की ज्योति रही।

- सनातन मुकुंद

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एक घंटा पहले