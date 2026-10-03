प्रेम-प्रभा के स्पर्श-मात्र से, अंतर-तम भी झरता है।

सूक्ष्म तंतुओं से तन बुना, मन माया में भरमाया है,

श्वास-करघे पर कर्म चले, जीवन-रंग चढ़ाया है।



मोह-मलिनता रंग चढ़ाए, चेतन-रूप छिपाया है,

अहं-गाँठ में बँधा हुआ मन, अपना सत्य भुलाया है।



लोभ-कतरनी धागा काटे, स्वप्न सभी बिखरते हैं,

क्रोध-अग्नि में रंग जलें तो, संस्कार सभी झरते हैं।



ममता-रेशम बाँध रहा जो, जीव उसी में खोता है,

मौन-करघे की धुन सुनकर, अंतर्मन कुछ रोता है।



विवेक-सलिल से धुलती चादर, निर्मल रूप निखरता है,

प्रेम-प्रभा के स्पर्श-मात्र से, अंतर-तम भी झरता है।



ताना टूटे, बाना छूटे, करघा मौन ठहरता है,

‘मैं’ का बुना हुआ आवरण, मिटते ही सत्य उभरता है।



निर्मल चादर लेकर जीव, मूल बुनकर को लौटाता है,

ताना-बाना मिटते ही जब, बुनकर ही शेष रह जाता है।

-सनातन मुकुंद

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एक घंटा पहले