आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Smritiyon Ka Aangan : Bhavatmak Darshanik Geetika
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

स्मृतियों का आँगन : भावात्मक–दार्शनिक गीतिका

श्री सनातन

श्री सनातन

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            माटी की सौंधी गंध लिए, बचपन फिर मुस्काता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूना पड़ा पुरखा-आँगन, मन में दीप जलाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुलसी-दल पर ओस ठहरी, जैसे माँ का आँचल हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीपशिखा की काँपती लौ में, ममता का संबल हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिता-करों की छाँव तले जो, पहला पग धर पाया था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन संस्कारों ने जीवन को, अपना पथ दिखलाया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कच्ची दीवारों पर अब भी, हँसी हमारी अंकित है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूनी चौखट के कण-कण में, माँ की ममता जीवित है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीपल की शीतल छाया में, कितनी संध्याएँ ढलीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय-धूल के नीचे दबकर, स्मृतियाँ फिर भी न मिटीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चूल्हे की बुझती राखों में, अब भी स्नेह सुलगता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोटी की उस गंध में जैसे, पूरा घर महकता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कालचक्र सब छीन गया पर, एक सत्य समझ आया है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ईंटों से घर नहीं बनता, प्रेम-सुधा जहाँ बरसाया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँगन बाहर छूट गया, फिर भी अंतस में खिलता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीता कल ही संस्कार बन, प्रेमामृत-सा झरता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सनातन मुकुंद
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree