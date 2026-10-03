श्राद्ध-पर्व : स्मृति से आत्मदीप तक

पितृ-स्मृति के दीप जलें, अंतस उजियारा,

सूक्ष्म तंतु में कौन स्पंदे, नील सितारा।



तर्पण-बिंदु में झलके, युग-संचित अनुराग,

तिल-कण में जागे, जन्म-जन्म का राग।



कुश-दल पर ओस लिखे, मौन संदेश,

मंत्रातीत नाद में किसका सूक्ष्म प्रवेश।



मौन अर्घ्य में कौन मिले, चिर-प्रभात,

दीप-शिखा में कौन खिले, जीवन-संवाद।



रक्त-स्मृति में स्पंदित, पितृ-चेतना के तार,

श्वासों में अनहद जागे, सूक्ष्म झंकार।



वंश-वृक्ष की जड़ों में, काल-स्मृतियाँ सोतीं,

संस्कारों की मौन नदी, पीढ़ियाँ जोड़तीं।



मूलों से उठती रहती, अनदेखी पुकार,

अंतर में फिर जाग उठता, भूला हुआ संसार।



मृत्यु-पार भी शेष रहे, चिरंतन प्रकाश,

श्राद्ध-ज्योति में खुल जाए, आत्मा का आकाश।

- सनातन मुकुंद

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एक घंटा पहले