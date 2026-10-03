पल्लवन : भीतर का प्रकाश

मौन-मही के गर्भ से, नवांकुर उग आया है,

शुष्क शिला के वक्ष पर, हरित स्वप्न मुस्काया है।



तम की तह में बीज बना जो, निःशब्द सोया था,

प्रभा-स्पर्श पाकर वही, नव-पल्लव बन आया था।



टूटी शाखों पर फिर जैसे, कोमल किसलय मुस्काते हैं,

रीते ऋतु के नीरव वन में, नव-मधुमास जगाते हैं।



बूँद-बूँद में मेघ समाए, कण-कण में विस्तार छिपा,

सूक्ष्म बीज के मौन हृदय में, पूरा वन-संसार छिपा।



झरना केवल जल नहीं, गति का गूढ़ विधान कहता,

पत्ता केवल पत्ता कब है—प्राणों का स्पंदन बहता।



जब ‘मैं’ की कठोर छाल से, चेतन-बीज निकल आता है,

अंतर का निर्जन उपवन फिर, आत्म-प्रकाश से भर जाता है।



पल्लवन केवल शाखाओं का, हरित-वसन धरना नहीं,

भीतर सोए सत्य का ही, निज रूप में फिर खिलना है।

-सनातन मुकुंद

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एक घंटा पहले