कृतज्ञता : प्रतीकात्मक आभार गीतिका

माता ममता-चाँदनी, जीवन का मधुमास।

पिता हिमालय-धैर्य से, गढ़ते शुभ विश्वास॥



मित्र बने मधु-पवन-सम, हरते मन की पीर।

बंधु वट-वृक्षों-से खड़े, देते छाया-नीर॥



गुरु प्रज्वलित ध्रुवदीप हैं, तम का करते क्षय।

अनुशासन गंगाजल बने, धो दे मन का भय॥



अनुभव पीपल-छाँव-सा, सीख सुवासित फूल।

प्रेरणा अरुणोदय बने, मिटे निराशा-शूल॥



सबके ऋण से गुंजित है, जीवन-वीणा-राग।

कृतज्ञ अन्तर नित्य गाए, वंदन-अनुराग॥

- सनातन मुकुंद

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एक घंटा पहले